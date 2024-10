Golf: Shriners Children’s Open sospeso per oscurità. Pendrith sempre in testa a metà R2 (Di sabato 19 ottobre 2024) Vento troppo forte per giocare, prima ritardata di 4 ore e poi sospesa (per oscurità) la seconda giornata dello Shriners Children’s Open a Las Vegas. In testa al torneo si mantiene il canadese Taylor Pendrith che dopo il -10 sulle prime 18 buche ha potuto giocare solamente le prime 6 quest’oggi prima della sospensione decisa dal comitato tecnico di gara. Adesso ai giocatori (quasi metà del field) spetta un sabato di passione: terminare quanto rimasto in sospeso e portarsi avanti sul sabato di gioco prima che l’oscurità incomba, nuovamente, sul TPC Summerlin. Ad inseguire sul canadese c’è Rico Hoey che per rimanere incollato ai primi posti della classifica ha imbucato un eagle dalla lunga distanza alla 7, sua ultima buca di giornata, per un -2 di giornata che gli vale la seconda piazza a -9 sul totale. Terza posizione, invece, per il gruppetto composto da Doug Ghim, J.J. Oasport.it - Golf: Shriners Children’s Open sospeso per oscurità. Pendrith sempre in testa a metà R2 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Vento troppo forte per giocare, prima ritardata di 4 ore e poi sospesa (per) la seconda giornata delloa Las Vegas. Inal torneo si mantiene il canadese Taylorche dopo il -10 sulle prime 18 buche ha potuto giocare solamente le prime 6 quest’oggi prima della sospensione decisa dal comitato tecnico di gara. Adesso ai giocatori (quasidel field) spetta un sabato di passione: terminare quanto rimasto ine portarsi avanti sul sabato di gioco prima che l’incomba, nuovamente, sul TPC Summerlin. Ad inseguire sul canadese c’è Rico Hoey che per rimanere incollato ai primi posti della classifica ha imbucato un eagle dalla lunga distanza alla 7, sua ultima buca di giornata, per un -2 di giornata che gli vale la seconda piazza a -9 sul totale. Terza posizione, invece, per il gruppetto composto da Doug Ghim, J.J.

