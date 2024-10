Lettera43.it - Sondaggi politici, Fdi sempre più vicina al 30 per cento: sale il M5s, scende il Pd

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Crescono Fratelli d’Italia e il Movimento 5 stelle, cala il Partito democratico. È questo il quadro della Supermedia Agi/You Trend aggiornata al 17 ottobre. Il partito di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi e, con un +0,2 pernell’ultima settimana, è dato al 29,6 per. Oltre tre punti rispetto alle elezioni politiche del 2022, con la soglia del 30 perpiù. Al secondo posto il Pd, che ha perso quasi mezzo punto (0,4)ndo al 22,8 per. Terzo il M5s, cresciuto dello 0,6 e dato all’11,5 per. Calano Forza Italia, Lega, Azione e Italia viva Tornando al centrodestra, sia Forza Italia che Lega registrano un calo dello 0,1 per, ma per il momento gli azzurri risultano in testa al quarto posto con il 9,2 percontro l’8,4 perdel Carroccio, quinto in classifica.