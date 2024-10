Screenworld.it - Rick & Morty: la serie è stata rinnovata per altre stagioni, vedremo le loro follie per molto tempo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Laanimata di culto, amata in tutto il mondo, ha ricevuto il via libera per essereperduesu Adult Swim, portando così le avventure del folle scienziatoSanchez e del suo nipotefino alla stagione 12. Ad annunciarlo sono stati i produttori esecutivi Dan Harmon e Scott Marder, accompagnati da alcuni membri del cast, durante il panel del New York Comic Con. Nel fratsiamo tutti in attesa dell’uscita della stagione 8, prevista per il 2025, dopo un ritardo causato dagli scioperi ad Hollywood. Nonostante il licenziamento del co-creatore Justin Roiland nel 2023, lacontinua a riscuotere un enorme successo. Roiland è stato accusato nel 2020 di violenza domestica e falsa detenzione da una sua ex-fidanzata.