Processo Open Arms. Salvini: "Senza paura". La difesa: "Consegna con la Ong concordata" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la richiesta di detenzione per 6 anni fatta dai pm, oggi in aula a Palermo è il turno della difesa di Matteo Salvini nel Processo Open Arms

Processo Open Arms - l’arrivo di Salvini al bunker di Palermo – Video - (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini e la sua legale Giulia Bongiorno sono arrivati all'aula bunker di Palermo dove oggi si tiene l'arringa difensiva del processo Open Arms, che vede imputato il ministro per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per non avere fatto sbarcare nell'estate del 2019 i 147 migranti a […]. (Periodicodaily.com)

Matteo Salvini in aula a Palermo per il processo Open Arms : l’arringa difensiva attesa oggi - Tuttavia, le misure adottate sollevano interrogativi sul rispetto dei diritti fondamentali degli individui e sul ruolo delle istituzioni nel garantire protezione a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Inoltre, il caso pone interrogativi su come i governi europei rispondano alle crisi migratorie e come possano bilanciare sicurezza e rispetto della dignità umana. (Gaeta.it)

Processo Open Arms - Salvini in aula per l'arringa della difesa. Assegnata scorta a pm - L’udienza di oggi è quella dell’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del vicepremier e attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini (che è presente in aula). Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata. . Intanto dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di ... (Tg24.sky.it)