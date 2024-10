Golf, Taylor Pendrith si prende la testa dello Shriners Childre’s Open dopo la prima giornata. Ottimo avvio di Francesco Molinari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era uno dei più attesi e non ha deluso le aspettative. Taylor Pendrith, 33enne canadese, si è preso la testa dello Shriners Children’s Open di Golf dopo la prima giornata. Uno score di -10, senza alcun bogey e con ben 10 birdie, che gli ha permesso di mettere tra se stesso e gli inseguitori, fermi a -7, ben 3 colpi di distacco. Mai nessun canadese è riuscito ad imporsi alla fine dei 4 giri nel torneo ospitato questa settimana in Nevada, più precisamente al TPC Summerlin. Lungo il filotto di giocatori appaiati in 2° posizione a -7: Bud Cauley, Ben Silverman, Rico Hoey, J.T. Poston, Harry Hall, Matti Schmid, Mark Hubbard, Joseph Bramlett, Doug Ghim e Garryck Higgo. Oasport.it - Golf, Taylor Pendrith si prende la testa dello Shriners Childre’s Open dopo la prima giornata. Ottimo avvio di Francesco Molinari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era uno dei più attesi e non ha deluso le aspettative., 33enne canadese, si è preso laChildren’sdila. Uno score di -10, senza alcun bogey e con ben 10 birdie, che gli ha permesso di mettere tra se stesso e gli inseguitori, fermi a -7, ben 3 colpi di distacco. Mai nessun canadese è riuscito ad imporsi alla fine dei 4 giri nel torneo ospitato questa settimana in Nevada, più precisamente al TPC Summerlin. Lungo il filotto di giocatori appaiati in 2° posizione a -7: Bud Cauley, Ben Silverman, Rico Hoey, J.T. Poston, Harry Hall, Matti Schmid, Mark Hubbard, Joseph Bramlett, Doug Ghim e Garryck Higgo.

