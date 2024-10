Emergenza abitativa, Forlì Città Aperta attacca: "Il Comune la ignora. Sottratto un alloggio per ospitare la Polizia Locale" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Per l’ennesima volta la giunta forlivese decide di ignorare completamente la crisi abitativa in cui versa la Città per assecondare i pruriti securitari di una parte della maggioranza. Non riusciamo a commentare in altro modo l’ennesima decisione di sottrarre appartamenti alla crisi abitativa per Forlitoday.it - Emergenza abitativa, Forlì Città Aperta attacca: "Il Comune la ignora. Sottratto un alloggio per ospitare la Polizia Locale" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Per l’ennesima volta la giunta forlivese decide dire completamente la crisiin cui versa laper assecondare i pruriti securitari di una parte della maggioranza. Non riusciamo a commentare in altro modo l’ennesima decisione di sottrarre appartamenti alla crisiper

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza abitativa tallone d'achille delle istituzioni nella città fragile - Alla vigilia dell'approvazione in Consiglio comunale del nuovo schema di 'Accordo di Programma' tra Regione Puglia, Comune di Foggia e Arca Capitanata per la gestione dell’emergenza abitativa di alcuni nuclei familiari - quelli di via San Severo e dell'ex Distretto Militare - il Sindacato... (Foggiatoday.it)

Emergenza abitativa in città : "Affitti a canone concordato - un trend in continua crescita" - Come noto infatti, gli accordi territoriali per la casa sono intese tra le associazioni di settore, sostenute dalle amministrazioni locali, che definiscono aspetti e caratteristiche dei contratti di affitto a canone agevolato o concordato in una determinata area. Per "costruire" il futuro serve sì guardare avanti, ma senza dimenticarsi di raccogliere allo stesso tempo i frutti di ciò che è ... (Ilrestodelcarlino.it)

L'emergenza abitativa e il paradosso delle case vuote in città - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Di crisi abitativa ormai si parla continuamente e la prima, banale, nozione di economia dice che con l'aumento della domanda, sale anche il prezzo. E si torma ancora a citare i dati dei flussi turistici ai quali le due torri non erano... (Bolognatoday.it)