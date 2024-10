Ciclismo su pista, Paternoster comincia l’Omnium dei Mondiali con l’undicesimo posto nello Scratch (Di venerdì 18 ottobre 2024) comincia in salita la prova dell’Omnium femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista per Letizia Paternoster. L’azzurra ha concluso solamente all’undicesimo posto la gara dello Scratch ed ora è costretta ad inseguire per andare a caccia di una medaglia. Per la trentina sarà già importante la Tempo Race, che si correrà tra poco. A trionfare nella prova dello Scratch è stata la messicana Yareli Acevedo Mendoza, conquistando i 40 punti destinati alla vincitrice. Secondo posto per la danese Amalie Dideriksen (38 punti), che è una delle principali favorite per la vittoria finale e argento iridato in carica. Terza posizione, invece, per la ceca Petra Sevcikova (36) davanti alla norvegese Anita Yvonne Stenberg (34) e alla francese Victorie Berteau (32). Oasport.it - Ciclismo su pista, Paternoster comincia l’Omnium dei Mondiali con l’undicesimo posto nello Scratch Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)in salita la prova delfemminile aidisuper Letizia. L’azzurra ha concluso solamente alla gara delloed ora è costretta ad inseguire per andare a caccia di una medaglia. Per la trentina sarà già importante la Tempo Race, che si correrà tra poco. A trionfare nella prova delloè stata la messicana Yareli Acevedo Mendoza, conquistando i 40 punti destinati alla vincitrice. Secondoper la danese Amalie Dideriksen (38 punti), che è una delle principali favorite per la vittoria finale e argento iridato in carica. Terza posizione, invece, per la ceca Petra Sevcikova (36) davanti alla norvegese Anita Yvonne Stenberg (34) e alla francese Victorie Berteau (32).

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : tocca a Milan nell’inseguimento! Bianchi sfortunato - è fuori dalla finale del Time Trial - Tra i grandi favoriti c’è l’azzurro Jonathan Milan, affiancato da un altro italiano che può puntare in alto, Manlio Moro. 30: Il colombiano ortega Fontalvo si inserisce al terzo posto con 59?783 14. Curiosità: Wollaston è arrivata davanti per un soffio a Paternoster, così come era accaduto nella scratch su Martina Fidanza, quarta, e nella gara ad eliminazione su Patenoster, quarta 14. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : sfortuna Bianchi - è fuori dalla finale del time Trial! Attesa per Paternoster e Milan - Sembra un problema meccanico occorso al momento della partenza quello che ha fermato l’azzurro Bianchi 14. La sessione pomeridiana sarà aperta dalle semifinali della sprint femminile con le grandi specialiste della velocità a darsi battaglia per un oro prestigioso, poi si proseguirà con la corsa a punti con l’Italia che si affida ad un atleta esperto, a caccia dell’acuto, Michele Scartezzini. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : Bianchi a caccia della finale nel time Trial! Attesa per Paternoster e Milan - Come sempre nella prima sessione di gare Scratch e Tempo Race e nella seconda sessione Gara ad Eliminazione e Gara a Punti. 13. Buon divertimento a tutti! . OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024 in programma a Ballerup (Danimarca), minuto per minuto per non perdere neanche una gara. (Oasport.it)