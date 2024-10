Sorpreso con ovuli cocaina, arrestato dai Carabinieri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un 31enne di Somma Vesuviana (Napoli) è stato arrestato dai Carabinieri, in provincia di Avellino, per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato fermato la notte scorsa alla guida di un Suv a Mugnano del Cardinale. Nel corso della perquisizione, i militari della Compagnia di Baiano hanno scoperto 24 involucri contenenti complessivamente dieci grammi di cocaina occultati all’interno dell’auto. L’uomo è stato trovato in possesso anche di 3.350 euro in contanti, che sono stati sequestrati. D’intesa con la Procura di Avellino, l’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo Sorpreso con ovuli cocaina, arrestato dai Carabinieri proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Sorpreso con ovuli cocaina, arrestato dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un 31enne di Somma Vesuviana (Napoli) è statodai, in provincia di Avellino, per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato fermato la notte scorsa alla guida di un Suv a Mugnano del Cardinale. Nel corso della perquisizione, i militari della Compagnia di Baiano hanno scoperto 24 involucri contenenti complessivamente dieci grammi dioccultati all’interno dell’auto. L’uomo è stato trovato in possesso anche di 3.350 euro in contanti, che sono stati sequestrati. D’intesa con la Procura di Avellino, l’uomo è statoe sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L'articolocondaiproviene da Anteprima24.it.

