Le prime parole degli One Direction dopo la morte di Liam Payne

A seguito della prematura morte di Liam Payne, gli One Direction rompono il silenzio e pubblicano un messaggio d'addio

Gli One Direction parlano dopo la morte di Liam Payne - Ci mancherà terribilmente. Gli One Direction sulla morte di Liam Payne. it. In time, and when everyone is able to, there will be more to say. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. twitter. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi. (Biccy.it)

Lo strano silenzio degli altri One Direction dopo la morte di Liam Payne (e il saluto degli amici e dei fan). La ex lo stava per diffidare per i continui contatti - Un pò come Paris Hilton che scrive: «È sconvolgente apprendere la notizia della scomparsa di Liam Payne. A proposito di X Factor, quando si diffonde la notizia della tragedia arriva svelto anche il post di Olly Murs, anche lui nel cast di quell’edizione del talent: «Ci facevamo sempre una bella risata quando ci vedevamo, a volte le chiacchierate erano solo brevi e dolci, ma quando lo facevamo ... (Open.online)

«C’è un ospite aggressivo - mandate qualcuno» : la chiamata dell’hotel per Liam Pyane prima della morte dell’ex One Direction – L’audio - Il responsabile della reception spiega che Payne è da almeno 2 giorni nella struttura. «Abbiamo un ospite sopraffatto dalla droga e dall’alcol». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @yourlifeinplastic In copertina: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI I Membri della polizia argentina sorvegliano un veicolo che rimuove il corpo del cantante ... (Open.online)