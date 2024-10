Udine20.it - Udine: investì ciclista e scappò, condannato a dieci mesi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se l’è cavata cone venti giorni di reclusione, con la sospensione condizionale, e la sospensione della patente di guida per un anno Christian G., l’oggi trentaduenne automobilista di Faedis accusato e ora ancheper omicidio stradale aggravato per aver travolto e ucciso Luigino V., 65 anni, pure lui di Faedis, dileguandosi e lasciando ilal suo destino: l’imputato ha patteggiato la pena oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, in Tribunale aall’esito dell’udienza preliminare del processo avanti al Gup dott. Matteo Carlisi.