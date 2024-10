Iltempo.it - Simonetta Cesaroni, il documento che apre una nuova pista: chi c'era in via Poma

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovi documenti su uno dei grandi casi italiani, l'omicidio di. Giallo pubblica i fogli presenze dell'ufficio di via, scomparsi 34 anni fa e ritrovati ad aprile: questi documenti dimostrano che Pier Paolo De Risi, un ragazzo di 28 anni figlio di un'altra dipendente, Maria Luisa Sibilia, lavorava lì. Nessuno lo ha mai nominato, né interrogato, in 34 anni: perché? Nell'estate del 1990frequentava gli uffici dell'Aiag, l'associazione italiani alberghi per la gioventù, i martedì e i giovedì pomeriggio. Il giorno in cui Pier Paolo firmò era martedì 19 luglio. E non era solo: quel giorno hanno firmato anche la madre e altre due dipendenti, Luigina Berrettini e Giusi Faustini.