Offre alla madre biscotti stupefacenti | la donna finisce in ospedale e lui in comunità

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un episodio che ha dell’incredibile ha scosso la tranquilla cittadina di San Vito lo Capo, nel Trapanese, dove un giovane di appena 17 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il ragazzo aveva preparato deie li aveva offerti, che, dopo averli consumati, si è sentita male, rendendo necessario il ricovero in. La vicenda ha avuto inizio all’alba, quando il giovane ha offertouna “specialità” per la colazione: deiche aveva appena preparato. La, ignara della presenza di sostanze illegali tra gli ingredienti, ne ha consumati due. Poco dopo, ha iniziato ad accusare un forte malessere, che l’ha costretta a recarsi presso l’Sant’Antonio di Trapani.