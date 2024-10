Tvzap.it - Inferno di fiamme, esplode autocisterna piena di benzina: è strage

di: decine di morti. Un mezzo di trasporto contenente litri di carburante si è ribaltato ed è scoppiato dando vita ad undi fuoco. Lesi sono velocemente propagate sorprendendo decine di persone che non sono riuscite a mettersi in fuga. Le vittime accertate nel devastante incidente sono più di 140. I dettagli della tragedia. Nigeria,si ribalta ed: èÈ avvenuto ieri sera, 15 ottobre 2024, il drammatico incidente che ha portato alla morte di decine di persone nella città di Majiya, in Nigeria. Qui, intorno alla mezzanotte, una grandesi è ribaltata riversando litri dial suolo.