Ilrestodelcarlino.it - Bar Reggianello chiuso: "Ci hanno chiesto un affitto raddoppiato nonostante la crisi"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Gabriele Gallo Un’altra chiusura in centro storico e questa, sotto certi profili, fa più male di altri. Perché interessa un bar, il2 in corso Garibaldi, che da quando ha aperto i battenti, dodici anni fa, era diventato un punto di riferimento. A gestirlo Fabiano Filianti, da sempre in prima fila, assieme alla madre Giuliana Reggio, candidata sindaco alle ultime Amministrative con Alleanza Civica, a difesa del centro storico. Per rendere noto agli avventori del locale la fine della attività ha scelto di affiggere, nei giorni scorsi, alla serranda una lettera di saluto molto amara, nella quale, tra le altre cose, oltre ai ringraziamenti, molto sentiti, ai tanti avventori "che cisostenuto, apprezzato e fatto sì che questo piccolo barettino alzasse la serranda ogni giorno" e "per tutto quello che cidonato", non mancano le note polemiche.