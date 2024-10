Usa, Kanye West è stato accusato di stupro dalla sua ex assistente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo P. Diddy, anche Kanye West si trova al centro di una bufera dopo l’accusa di stupro da parte di Lauren Pisciotta, sua ex assistente personale, per fatti che sarebbero avvenuti durante una sessione di registrazione condivisa proprio con Sean Combs. La vicenda risalirebbe al periodo tra il 2021 e il 2022, secondo quanto riportato nella denuncia, la donna sarebbe stata invitata a partecipare a una sessione di registrazione a Santa Monica. Durante l’incontro, a lei e agli altri presenti sarebbero stati serviti dei drink, con l’esplicita richiesta che chiunque volesse rimanere doveva bere. Subito dopo aver consumato la bevanda, Pisciotta avrebbe iniziato a sentirsi strana, sperimentando una sensazione di disorientamento. Lettera43.it - Usa, Kanye West è stato accusato di stupro dalla sua ex assistente Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo P. Diddy, anchesi trova al centro di una bufera dopo l’accusa dida parte di Lauren Pisciotta, sua expersonale, per fatti che sarebbero avvenuti durante una sessione di registrazione condivisa proprio con Sean Combs. La vicenda risalirebbe al periodo tra il 2021 e il 2022, secondo quanto riportato nella denuncia, la donna sarebbe stata invitata a partecipare a una sessione di registrazione a Santa Monica. Durante l’incontro, a lei e agli altri presenti sarebbero stati serviti dei drink, con l’esplicita richiesta che chiunque volesse rimanere doveva bere. Subito dopo aver consumato la bevanda, Pisciotta avrebbe iniziato a sentirsi strana, sperimentando una sensazione di disorientamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kanye West nell’occhio del ciclone - nuove accuse di violenze dall’ex assistente Lauren Pisciotta : “Tutto è successo durante una festa di Puff Daddy” - Gli avvocati di West hanno respinto tutte le accuse, bollandole come “infondate” e ricattatorie. Tempo dopo prima che West licenziasse la Pisciotta le ha confessato che qualcosa sarebbe successo, dopo che aveva bevuto quella sera. La ragazza ha iniziato a lavorare con il produttore nel 2021 per un progetto legato a una linea di moda, poi la collaborazione per il suo penultimo disco del 2021 ... (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Diddy - anche Kanye West nella bufera : l'ex assistente Lauren Pisciotta lo accusa di averla drogata e stuprata - Kanye West nella bufera dopo lo scoppio del caso Diddy. Il cantante è stato denunciato dalla ex assistente Lauren Pisciotta con l'accusa di averla drogata e abusata sessualmente... (Leggo.it)

Kanye West denunciato dall’assistente : “Cosa mi ha fatto! Era con Diddy” - A distanza di cinque mesi, però, la situazione per il rapper potrebbe essersi aggravata. Dopo qualche piccolo sorso della bevanda, versata su indicazione del rapper da un assistente di studio e poi servitale da Kanye West, la querelante ha improvvisamente iniziato a sentirsi disorientata“. Kanye West lo scorso giugno è stato denunciato dall’ex assistente Lauren Pisciotta che lo ha accusato di ... (Biccy.it)