Ruba su auto parcheggiata a pochi metri dalla caserma arrestato

Un italiano 43enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Genova San Teodoro per furto aggravato.I militari in servizio di pattuglia appiedata hanno notato l'uomo all'interno di un'auto parcheggiata nei pressi della caserma di via San Benedetto

Acquista sigarette e gratti e vinci con un bancomat rubato in un'auto parcheggiata - scoperto e arrestato - Dovrà rispondere dei reati di frode informatica mediante sostituzione di persona, resistenza e ricettazione un uomo di 30 anni originario dell'Albania arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Pescara. . . . I militari della sezione radiomobile, nel tardo pomeriggio di martedì 8 ottobre, sono. (Ilpescara.it)

Rubano da un'auto parcheggiata - uno viene arrestato - l'altro è in fuga - Un diciottenne senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato in concorso. Il giovane, insieme a un complice ancora in fuga, ha rotto il finestrino di un'auto con targa tedesca parcheggiata in via Cantore, a Sampierdarena. Mentre i due rubavano quello che si trovava... (Genovatoday.it)