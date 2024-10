Promozione / Jesina, contatti con Omiccioli: nel pomeriggio la fumata bianca? (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex tecnico di Urbania, che nel passato più volte è stato avvicinato alla panchina leoncella mai concretizzatosi, è in stretto contatto con il presidente Chiariotti JESI, 14 ottobre 2024 – La Jesina sembra aver trovato la soluzione per sostituire Igor Giorgini sulla panchina leoncella. Ieri pomeriggio e nelle ultime ore i contatti tra il presidente Chiariotti e Mirco Omiccioli, segnalato dal diesse Belkaid, si sono sempre di più intensificati e, stando ai bene informati, mancherebbe solo il contatto diretto e la stretta di mano perchè il tutto venga ufficializzato. Omiccioli, 67 anni fra pochi giorni, già in passato, e in più di una occasione, era stato avvicinato alla Jesina ma l’accordo non si era mai concretizzato. Omicioli è allenatore esperto con anni ed anni di panchina ed anche tanti successi. .com - Promozione / Jesina, contatti con Omiccioli: nel pomeriggio la fumata bianca? Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex tecnico di Urbania, che nel passato più volte è stato avvicinato alla panchina leoncella mai concretizzatosi, è in stretto contatto con il presidente Chiariotti JESI, 14 ottobre 2024 – Lasembra aver trovato la soluzione per sostituire Igor Giorgini sulla panchina leoncella. Ierie nelle ultime ore itra il presidente Chiariotti e Mirco, segnalato dal diesse Belkaid, si sono sempre di più intensificati e, stando ai bene informati, mancherebbe solo il contatto diretto e la stretta di mano perchè il tutto venga ufficializzato., 67 anni fra pochi giorni, già in passato, e in più di una occasione, era stato avvicinato allama l’accordo non si era mai concretizzato. Omicioli è allenatore esperto con anni ed anni di panchina ed anche tanti successi.

