Maldini, continua la dinastia: esordio di Daniel contro Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) La dinastia Maldini continua anche in Nazionale: dopo nonno Cesare e papà Paolo tocca a Daniel. Daniel Maldini, al 74` di Italia-Israele, ha Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laanche in Nazionale: dopo nonno Cesare e papà Paolo tocca a, al 74` di Italia-, ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un Maldini torna in Nazionale : da Cesare a Daniel - la dinastia continua - Tocca ora a Daniel portare in alto il nome di una famiglia che ha scritto la storia di questo sport: l’attaccante del Monza ha subito messo il suo zampino nel quarto gol contro Israele dando il là all’azione che ha poi portato alla seconda rete personale di Di Lorenzo. L’ultima apparizione fu però da dimenticare, non certo per colpa sua: gli ottavi di finale ai Mondiali del 2002 persi contro la ... (Calciomercato.it)

Italia-Israele 4-1 LIVE : doppietta di Di Lorenzo! Esordio per Daniel Maldini. Problema alla caviglia per Frattesi - Italia-Isreale 4-1 41` Retegui (It)(rig.), 55 Di Lorenzo (It), 67` Abu Fani (Is), 73` Frattesi (It), 80` Di Lorenzo (It) CRONACA 87` - Prob... (Calciomercato.com)

Italia-Israele 4-1 LIVE : doppietta di Di Lorenzo! Esordio per Daniel Maldini - Italia-Isreale 2-1 41` Retegui (It)(rig.), 55 Di Lorenzo (It), 67` Abu Fani (Is), 73` Frattesi (It), 80` Di Lorenzo (It) CRONACA 80` GOL - Ma... (Calciomercato.com)