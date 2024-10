Thesocialpost.it - “Metti un like e guadagna”, la nuova truffa che tra prosciugando i conti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nuovo giro,. Ladei “mi piace” è una frode online in cui itori promettono guadagni facili in cambio di semplici azioni sui social media, come mettere “mi piace” a post o visualizzare video. Dietro questa apparente semplicità si cela un meccanismo pericoloso che mira a sottrarre dati personali e denaro alle vittime.Leggi anche: Allarme per laal bancomat, telefoni utilizzati per rubare i soldi Itori inviano messaggi su piattaforme come Instagram, WhatsApp, Telegram o Facebook, offrendo un’opportunità di guadagno facile. Per partecipare, agli utenti viene chiesto di fornire dati sensibili come numero di telefono, età, nome, cognome e soprattutto il numero di conto corrente bancario. Gli utenti sono invitati a mettere “mi piace” o visualizzare contenuti e inviare screenshot come prova del completamento.