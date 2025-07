Orrore in Messico | 20 corpi ritrovati a Culiacán I narcos tornano a terrorizzare

L’incubo torna a Culiacán, nel cuore pulsante dello stato di Sinaloa, dove il terrore si fa strada tra le strade ormai segnate dalla violenza. Dopo un periodo di apparente calma, il ritrovamento di 20 corpi ha riacceso gli allarmi, ricordando a tutti quanto l’ombra dei narcos possa essere implacabile. Un episodio che scuote l’intera nazione e richiama l’attenzione sulla lotta incessante contro il crimine organizzato.

Torna l'orrore lungo le strade di Culiacán in Messico, nello stato di Sinaloa, cuore storico del cartello più potente del Paese

