Legami pericolosi Cosa c’è dietro la cooperazione tra Russia e Iran sui droni

Nel sistema internazionale contemporaneo, la cooperazione tra attori statali non segue piĂą schemi rigidi nĂ© alleanze dichiarate. Essa può essere anzi silenziosa, opportunistica, settoriale. E piĂą che nei trattati multilaterali, potrebbe riflettersi sul campo di battaglia. Un report del Nato Defense College, intitolato " Two to Tango: Russian-Iranian Drone Cooperation", accende un faro su una delle convergenze piĂą rilevanti in questo senso nell'attuale panorama geopolitico: la crescente cooperazione tra Mosca e Teheran nell'ambito degli Unmanned Aerial Systems (Uas). Un fenomeno tutt'altro che transitorio, considerando come "un'analisi avviata mesi fa si riveli ancora estremamente pertinente e accurata, alla luce degli eventi attuali che si stanno registrando in Medio Oriente", affermano Katie Fricke, Taylor Hankins, e Victoria Jones, le tre autrici del report pubblicato da Ndc.