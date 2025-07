Milan Allegri rilancia molti giocatori | ecco chi torna centrale nel progetto

Con Allegri il Milan dà nuova vita a Loftus-Cheek e non solo, pronti a tornare protagonisti nel progetto rossonero.

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Mentre il club rilancia il progetto tecnico, Pulisic chiede la cessione e si aggiunge alla lista degli scontenti.

Il rossonero ha scelto la Turchia: ufficiale per 20 milioni, Allegri non lo ha inserito nel nuovo progetto - Il nuovo tecnico rossonero sta cominciando a delineare i binari della rosa del suo nuovo Milan che cerca il rilancio. ilovepalermocalcio.com scrive

Furlani delinea il nuovo corso del Milan con Tare e Allegri per rilanciare il club - Il Milan si prepara a una nuova era di successi grazie alle decisioni strategiche di Giorgio Furlani e alla collaborazione con Igli Tare e Massimiliano Allegri. Secondo msn.com