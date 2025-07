Evita la sospensione da scuola ma condannato a distribuire pasti ai senza dimora

In un gesto che unisce responsabilità e solidarietà, uno studente di Bari ha trasformato una vicenda di conflitto in un'opportunità di crescita e aiuto. Invece di sospensione, il consiglio di classe ha optato per una soluzione innovativa: distribuire pasti ai senza dimora in collaborazione con l'associazione Incontra. Un esempio concreto di come l’istruzione possa diventare strumento di cambiamento positivo e di impegno civico, imparando a fare la differenza.

Nel mese di aprile, presso un Istituto tecnico tecnologico di Bari, uno studente del terzo anno è stato coinvolto in un episodio di conflitto con un compagno di classe. A seguito dell’accaduto, il consiglio di classe ha scelto di sostituire la consueta misura disciplinare con un'attività di volontariato, realizzata in collaborazione con l’associazione Incontra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

