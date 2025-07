Street Fighter | il cast prende forma e assomiglia molto al gioco!

Street Fighter prende vita sul grande schermo, e il cast si sta delineando con fedeltà sorprendente al videogame originale! La novità più entusiasmante è l’ingresso di David Dastmalchian nei panni di M. Bison, il villain iconico che promette di infiammare la scena. Con attori di talento e un’attenzione ai dettagli, questo film si prepara a diventare un evento imperdibile per i fan. Resta sintonizzato, perché l’avventura sta per esplodere!

In quella che dev'essere l'aggiunta più sorprendente al film live-action di Street Fighter, la star di The Suicide Squad, David Dastmalchian, si è unito al cast nel ruolo del cattivo principale, il formidabile M. Bison! L'attore è diventato un pilastro del cinema e della televisione grazie a memorabili ruoli secondari, ma questo segnerà il suo ruolo più importante fino ad oggi. Dastmalchian è apparso di recente in The Life of Chuck e ha ricevuto ampi elogi per il suo lavoro in Late Night with the Devil. Gli appassionati di fumetti lo conosceranno soprattutto per aver interpretato Kurt nella serie Ant-Man e l'Uomo a Pois in The Suicide Squad.