Un film per tutta la famiglia tra risate magia e immaginazione

Un film per tutta la famiglia tra risate, magia e immaginazione. Colori vivaci, gag impreviste e una missione dolcemente folle: il nuovo film d’animazione *Il Gatto col Cappello* si prepara a diventare il primo grande appuntamento familiare del 2026. Warner Bros. Pictures Animation porta sul grande schermo il personaggio più eccentrico di Dr. Seuss con una storia moderna, originale e visivamente sorprendente. E il trailer appena diffuso è già un’esplosione di entusiasmo e magia.

C olori accesi, risate impreviste e una missione dolcemente folle: il nuovo film d’animazione Il Gatto col Cappello promette di essere il primo grande appuntamento famigliare del 2026. A portare sul grande schermo il personaggio più eccentrico del mondo di Dr. Seuss è Warner Bros. Pictures Animation, che firma la sua prima produzione animata con una storia inedita, moderna e visivamente sorprendente. E il trailer appena diffuso è già un’esplosione di allegria e fantasia. I migliori cartoni animati degli anni 90. guarda le foto Il Gatto col Cappello: una missione tutta immaginazione. Nel film, il celebre Gatto – doppiato in originale da Bill Hader – riceve un incarico speciale dall’I. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un film per tutta la famiglia, tra risate, magia e immaginazione

In questa notizia si parla di: film - risate - tutta - famiglia

Risate e Cabaret al Colosseum: i film horror rivisitati da Salvo Caminita - Scopri risate e brividi al Colosseum con "Scary Movies Teatro" di Salvo Caminita! Il 29 maggio, alle 21, il comico palermitano presenta uno spettacolo unico che rivisita i film horror con il suo inconfondibile stile.

Promo ELIO – Cinema Golden dal 26 Giugno al 1 Luglio Elio – Il nuovo film Disney-Pixar ti aspetta ogni sera alle 19:00! Un’avventura spaziale piena di cuore, risate e fantasia per tutta la famiglia! ? ? PROMO SPECIALE FAMILY I bambini che p Vai su Facebook

Il mondo di Elio prende vita al cinema! Sabato 21 giugno ti aspettiamo in selezionati UCI Cinemas con una magica attività di Trucca Bimbi: trasformati nel tuo personaggio preferito prima della visione del film! Un'esperienza colorata e divertente per tutta la fa Vai su X

I migliori film per famiglie da vedere su Netflix; Film di Natale 2024: i migliori da vedere sulle piattaforme streaming; Christian De Sica e Lillo: Cortina Express non è il solito cinepanettone, ma un film per tutta la famiglia.

10 Film da Guardare in Famiglia per una Serata Speciale - Bebèblog - Segui le avventure di Miguel, un giovane ragazzo che si immerge nel mondo dei morti per scoprire la verità sulla sua famiglia. Lo riporta bebeblog.it

Film da vedere in famiglia: i più spassosi in streaming - Esquire - Scegliere i film da vedere in famiglia è un'abilità cruciale per dare una netta svolta alla serata. Riporta esquire.com