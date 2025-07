Crolla l'insegna di Generali a Milano sequestrato il tetto | Si indaga sui sensori

Le indagini sul crollo dell'insegna di Generali a Milano si intensificano, con l'attenzione rivolta ai sensori del tetto. La Procura ha sequestrato gli ultimi due piani della torre e ipotizza possibili anomalie che potrebbero aver anticipato il cedimento. Un'indagine cruciale per svelare le cause e prevenire futuri incidenti. Continua a leggere.

Proseguono le indagini sul crollo dell'insegna di Generali a Milano. Dopo che la Procura ha aperto un fascicolo per crollo colposo e ha posto sotto sequestro gli ultimi due piani della torre, gli inquirenti indagano sui sensori situati sul tetto dell'edificio per capire se prima del cedimento fossero stati registrati movimenti o anomalie che avrebbero potuto prevederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La (quasi) caduta dell’insegna Generali non è solo un segno del destino - La quasi caduta dell'insegna Generali, sospesa tra il cielo e la terra nel cuore di Milano, non è un semplice incidente, ma un simbolo potente di un mutamento in atto.

L'insegna di Generali sulla Torre Hadid, in zona Citylife, è crollata sul tetto del grattacielo. Le immagini da diverse angolazioni di Milano. Vai su X

I vigili del fuco di Milano sono al lavoro nella zona di City Life dopo che nelle prime ore di questa mattina l'insegna rossa di Generali, la compagnia di assicurazioni, si è parzialmente staccata dalla struttura che la sorreggeva sul tetto della torre Hadid Stando a Vai su Facebook

Milano, sequestrato il tetto della torre Hadid dopo il crollo dell'insegna Generali - La procura di Milano ha disposto il sequestro del tetto della Torre Hadid dove ieri si è verificato il parziale cedimento della struttura reticolare che sostiene una delle due insegne di Generali. Secondo tg.la7.it

Insegna pericolante, pm Milano sequestrano il tetto della torre - La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola e con le pm Francesca Celle e Maura Ripamonti, ha disposto il sequestro della intera parte del tetto della Torre Hadid, in zona CityLife, nell'ambito de ... Segnala msn.com