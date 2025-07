Caso Lautaro Calhanoglu dirigenza Inter spiazzata dalle parole del capitano | ecco perché Marotta ha fatto il nome di Calhanoglu!

L'Inter si trova di fronte a una svolta delicata dopo le parole sorprendenti di Lautaro Martinez, che hanno spiazzato la dirigenza nerazzurra. La reazione di Marotta, che ha scelto di nominare Calhanoglu come figura chiave in questa fase, rivela strategie e tensioni interne. Scopriamo insieme i motivi di questa mossa e cosa potrebbe riservare il futuro per l’Inter, tra ambizioni e sfide impreviste.

Caso Lautaro Calhanoglu, Inter spiazzata dalle parole del capitano: ecco perchĂ© Marotta ha fatto il nome di Calhanoglu! La mossa del presidente. A due giorni dalla sconfitta con il Fluminense, che ha sancito l’eliminazione dell’ Inter dal Mondiale per Club, a tenere banco in casa nerazzurra non è solo il risultato del campo. A generare sorpresa e tensione all’interno della società è stato l’intervento non previsto di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stato lo stesso attaccante argentino – capitano della squadra e riferimento tecnico ed emotivo del gruppo – a chiedere di parlare ai media nel post partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Lautaro Calhanoglu, dirigenza Inter spiazzata dalle parole del capitano: ecco perchĂ© Marotta ha fatto il nome di Calhanoglu!

