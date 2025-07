Dazi Trump | Nessuna proroga per scadenza 9 luglio

Nessuna pausa in vista: Donald Trump ha respinto con decisione la richiesta di proroga dei dazi americani, in scaden il 9 luglio, annunciando invece il suo intendimento di scrivere direttamente ai Paesi coinvolti. La questione si fa calda, e le tensioni commerciali potrebbero intensificarsi. Resta da vedere quali saranno le mosse future e come i partner globali reagiranno a questa presa di posizione decisa.

Non ci sarà alcuna proroga per la scadenza del 9 luglio relativa ai dazi imposti dagli Usa ai loro partner commerciali. “No, non ci penso. Scriverò lettere a molti Paesi”, ha risposto il presidente Donald Trump a una domanda dei giornalisti al seguito riguardo un’eventuale proroga. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: “Nessuna proroga per scadenza 9 luglio”

