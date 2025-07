Russell Crowe e la drastica perdita di peso il Gladiatore torna in forma perfetta

Russell Crowe, il celebre gladiatore premio Oscar, torna in splendida forma, sfoggiando un fisico scolpito e muscoloso. Dopo anni di apparizioni meno atletiche, l’attore neozelandese ha deciso di rimettersi in carreggiata, sorprendendo i fan durante i Golden Bee Awards in Slovenia. La sua trasformazione ha lasciato tutti a chiedersi quale sia il segreto dietro questa rinascita fisica. La risposta potrebbe cambiare il modo di approcciarsi al proprio stile di vita...

Svelato il segreto che ha permesso al divo neozelandese premio Oscar di ritrovare la perfetta forma fisica, eliminando i chili di troppo. Negli ultimi anni la star Russell Crowe aveva sfoggiato una stazza non proprio atletica. Ma quei giorni sono finiti. Durante una comparsata ai Golden Bee Awards in Slovenia, il divo si è mostrato in gran forma spingendo i fan a indagare su una ipotetica dieta e sul regime di allenamento. La corporatura più snella della star de Il Gladiatore non è passata inosservata. Fonti vicine all'attore avrebbero rivelato a Life & Style che il dimagrimento di Crowe sarebbe dovuto all'influenza positiva della nuova fidanzata Britney Theriot, più giovane di lui di trent'anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Russell Crowe e la drastica perdita di peso, il Gladiatore torna in forma perfetta

In questa notizia si parla di: forma - russell - crowe - gladiatore

«Russell Crowe è pronto a brandire la spada (metaforicamente, ma neanche troppo) e a guidare Henry Cavill nei segreti dell’immortalità nel nuovo Highlander. » Russell Crowe torna sulla scena con un ruolo da mentore per Henry Cavill nel nuovo adattament Vai su Facebook

Russell Crowe e la drastica perdita di peso, il Gladiatore torna in forma perfetta; Il Gladiatore II: una versione bizzarra e completamente folle era stata pensata per il sequel; Il 'Gladiatore' Russell Crowe compie 60 anni.

Russell Crowe e la drastica perdita di peso, il Gladiatore torna in forma perfetta - Durante una comparsata ai Golden Bee Awards in Slovenia, il divo si è mostrato in g ... Riporta msn.com

Come ha fatto Russell Crowe a perdere 13 chili: il nuovo stile di vita dell’attore - Il mondo dello spettacolo è rimasto a bocca aperta: Russell Crowe ha sfoggiato una forma fisica invidiabile, apparendo visibilmente dimagrito. quilink.it scrive