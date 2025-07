Street Fighter | il cast del film si ispira al gioco originale

Il mondo di Street Fighter si prepara a conquistare nuovamente il grande schermo, con un film live-action che promette di restare fedele all’iconico gioco originale. Nuovi dettagli sul cast e anticipazioni esclusive stanno facendo salire l’aspettativa tra fan e cinefili, pronti a scoprire come le leggende del passato e le star emergenti si uniranno per dare vita a questa avventura epica. In questo approfondimento, si analizzano le ultime novità riguardanti il cast, i...

nuovi dettagli sul cast e le anticipazioni del film live-action di street fighter. Il progetto cinematografico basato sulla celebre serie di videogiochi Street Fighter si sta delineando come uno dei più attesi degli ultimi tempi. Con un cast ricco di personalità di rilievo e una produzione affidata a leggende dell'industria, l'attesa cresce tra gli appassionati. In questo approfondimento si analizzano le ultime novità riguardanti il cast, i ruoli assegnati e le potenziali implicazioni per il franchise. l'ingresso di david dastmalchian nel ruolo di m. bison. David Dastmalchian, noto per aver recitato in The Suicide Squad e apprezzato per i suoi ruoli secondari in numerose produzioni, interpreterà il ruolo del principale antagonista, M.