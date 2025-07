È più Raul o è più Santillana? No è Gonzalo Garcia | il bomber che studia per una doppia laurea

Gonzalo Garcia, il talentuoso attaccante spagnolo che studia per una doppia laurea, sta sorprendendo al Mondiale per Club 2025 con tre gol in quattro partite, tra cui il decisivo contro la Juventus. Paragonato a leggende come Santillana e Cristiano Ronaldo, è la grande scommessa di Xabi Alonso, pronto a scrivere il suo nome nella storia del calcio internazionale. La sua ascesa promette di lasciarci senza fiato.

Tre gol in quattro partite, l'ultimo – decisivo – segnato alla Juventus nella gara valida per gli ottavi di finale conclusasi 1-0 per il Real Madrid. È Gonzalo Garcia la vera sorpresa del Mondiale per Club 2025. All'attaccante spagnolo – scommessa di Xabi Alonso e paragonato dal tecnico al leggendario Raul – hanno dedicato un approfondimento "El Pais" e "Spiegel Sport". "Gonzalo Garcia come Santillana, Zamorano o Cristiano Ronaldo". El Pais scrive: "I movimenti e il tiro sono tipici dei giocatori di vecchia scuola. Intuisce gli spazi da attaccare, un'abilità preziosa tra i goleador". Poi si sofferma sul gol segnato alla Juventus: "Dopo aver indovinato lo spazio, Gonzalo si è lanciato alle spalle dei difensori centrali della Juventus per sferrare un tiro potente e preciso

Chi è Gonzalo Garcia, l'attaccante del Real Madrid che ha segnato il primo goal dell'era Xabi Alonso - Gonzalo Garcia, l’attaccante del Real Madrid, ha lasciato il suo segno segnando il primo goal dell’era Xabi Alonso, inaugurando una nuova fase per i Blancos.

