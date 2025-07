Locarno 78 | A Marcel Barelli il Locarno Kids Award 2025

Il Locarno Film Festival si prepara a celebrare il talento e la creatività di Marcel Barelli, insignendolo del prestigioso Locarno Kids Award 2025, presentato dalla Mobiliare. Il regista e disegnatore ticinese, noto per il suo originale approccio artistico, presenterà in anteprima svizzera il suo nuovo film d’animazione dedicato alla paleontologa Mary Anning. Un’occasione imperdibile per scoprire come il cinema possa ispirare e educare le nuove generazioni.

Il regista e disegnatore ticinese sarà insignito del Locarno Kids Award, presentato dalla Mobiliare, la sera di martedì 12 agosto. Durante il Locarno Film Festiva l, Marcel Barelli presenterà in prima svizzera Mary Anning, chasseuse de fossiles (2025), il suo nuovo film d’animazione dedicato alla paleontologa britannica che ha rivoluzionato la disciplina nei primi decenni dell’Ottocento. Annunciati inoltre tutti i film selezionati per i Locarno Kids Screenings, la sezione del Festival dedicata ai più giovani e sostenuta dalla Mobiliare, e il programma delle attività educative. Sin dai suoi esordi, Marcel Barelli, nato e cresciuto nella Svizzera italiana e formatosi alla HEAD di Ginevra, si afferma come una delle voci più promettenti e originali del cinema d’animazione svizzero e internazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Locarno 78 | A Marcel Barelli il Locarno Kids Award 2025

