Carlo Nordio contro la Cassazione | Sul dl Sicurezza mancanza di rispetto verso Mattarella

Carlo Nordio non si trattiene e si scaglia contro la Cassazione, accusandola di mancanza di rispetto verso il presidente Mattarella. Dopo la bocciatura del decreto Sicurezza, considerata per criticità nel merito e nel metodo, il ministro denuncia un intervento definito “irreverente” e troppo critico nei confronti delle decisioni governative e istituzionali. Un atto che solleva questioni importanti sulla salvaguardia del rispetto istituzionale e sui limiti della critica giudiziaria.

Carlo Nordio non usa troppi giri di parole. Il destinatario? La Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha bocciato il decreto Sicurezza per - a detta dei giudici - criticitĂ nel merito e nel metodo. Un intervento definito dal ministro della Giustizia "irreverente verso il presidente della Repubblica", Sergio Mattarella, "perchĂ©Â contiene critiche radicali sul decreto sicurezza, sia sulla sua necessitĂ ed urgenza, sia sui suoi contenuti, ritenuti manifestamente incostituzionali". Eppure, fa notare il Guardasigilli in un'intervista al Messaggero, "se così fosse, il presidente sarebbe stato il primo a rilevarli, e invece non l'ha fatto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlo Nordio contro la Cassazione: "Sul dl Sicurezza mancanza di rispetto verso Mattarella"

