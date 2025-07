Traffico Roma del 02-07-2025 ore 11 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma oggi, 2 luglio 2025 alle ore 11:30, preparatevi a un traffico intenso e qualche disagio sulla viabilità. A causa di lavori urgenti via Trionfale è chiusa tra via Mario Fani e via Luigi Morandi, con ripercussioni su molte arterie principali, tra cui via Igea, via Mario Fani e via della Camilluccia. Scopriamo insieme come muoversi al meglio in questa frenetica giornata romana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori urgenti via Trionfale la strada è chiusa tra via Mario Fani e via Luigi Morandi forti ripercussioni sul traffico anche in via Igea via Mario Fani e via della Camilluccia traffico intenso con code sul tratto Urbano della A24 tra via dei fiorentini e la tangenziale est è proprio sulla tangenziale code tra Monti Tiburtini e campi sportivi e tra lo svincolo della 24 e la Castrense Code in via dell'Amba Aradam e via dello Scalo San Lorenzo forti rallentamenti sulla Appia all'altezza di piazza Re di Roma code sulla Pontina all'altezza di Castel Romano quindi regione centro forti rallentamenti infine sono segnalati su via di Valle Aurelia direzione Pineta Sacchetti

In questa notizia si parla di: traffico - roma - code - tangenziale

