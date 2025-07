Nuovo ritratto di Trump appeso nella sede del governo in Colorado

Un nuovo ritratto di Donald Trump, approvato direttamente dal presidente, ora decora la sede del governo in Colorado, sostituendo quello critico di Sarah Boardman. L’opera dell’artista Vanessa Horabuena segna un importante cambio di rotta, consolidando il suo ruolo nel panorama politico e artistico. Con questa scelta, si riafferma l’immagine di Trump, pronta a riscrivere la propria narrazione. E così, l’arte e la politica si incontrano ancora una volta, lasciando tutti a riflettere sul significato di questo gesto.

Un nuovo ritratto di Donald Trump, approvato dallo stesso presidente americano, è stato appeso al Campidoglio del Colorado. Il nuovo ritratto dell’artista di Tempe, Arizona, Vanessa Horabuena, ha sostituito quello di Sarah Boardman, appeso dal 2019 aspramente criticato dal tycoon. La scorsa primavera, infatti, Trump aveva definito quella sua immagine “appositamente distorta” chiedendo che venisse rimossa. All’indomani dell’esternazione del presidente il dipinto di Boardman non c’era più ed era stato messo nei magazzini del museo. Il ritratto di Horabuena, donato dalla Casa Bianca circa un mese fa, è stato esposto questa settimana dopo essere stato selezionato da Lois Court, un’ex legislatrice statale che presiede il Capitol Building Advisory Committee. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuovo ritratto di Trump appeso nella sede del governo in Colorado

