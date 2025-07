Elezioni regionali autunno 2025 | le possibili date

Le elezioni regionali autunnali del 2025 rappresentano un momento cruciale per il panorama politico italiano, coinvolgendo oltre 17 milioni di cittadini in Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Dopo un decennio di tradizione primaverile, il cambio di date potrebbe influenzare strategia e risultati. Questi appuntamenti, fondamentali per ridefinire i territori e le alleanze, si avvicinano: e la domanda è... quali saranno le date definitive e le sfide che ci attendono?

Le elezioni regionali sono un appuntamento chiave per la politica italiana. Nel 2025 sono in programma in Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta. Tradizionalmente le Regionali si svolgono in primavera, ma quelle del 2020 si sono tenute a settembre a causa dell’emergenza-Covid. Il mandato dei governatori eletti cinque anni fa terminerà perciò in autunno. Oltre 17 milioni i cittadini chiamati alle urne con la possibilità di scegliere il Presidente e i Consiglieri regionali: ecco le possibili date. Elezioni regionali 2025, il governo punta ancora all’election day. Scheda elettorale (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni regionali autunno 2025: le possibili date

