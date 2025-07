Metro C la nuova fermata San Pietro sarà un gioiello architettonico

Metro C si arricchisce di un autentico capolavoro: la nuova fermata San Pietro, un gioiello architettonico che unisce funzionalità e design innovativo. La commissaria Maria Lucia Conti ha approvato il progetto definitivo, dando il via a lavori per un investimento di 2 miliardi di euro affidati a Webuild. Un passo fondamentale per rendere Roma ancora più moderna e accessibile, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica e sostenibile.

La commissaria straordinaria Maria Lucia Conti ha approvato il progetto definitivo con l’ordinanza 10M del 25 giugno riguardo la tratta T2 della Metro C. Esso prevede la realizzazione di fermate quali Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e ClodioMazzini. Roma Metropolitane ha commissionato i lavori per conto di Roma Capitale all’azienda Webuild. Il contratto ha un valore complessivo di 2 miliardi di euro. Metro C, l’architettura della fermata di San Pietro. Un vero e proprio gioiello, secondo quanto riferito, è la fermata San Pietro che sarà costruita all’interno dei giardini di Castel Sant’Angelo e sarà la più profonda e scenografica dell’intera tratta. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: pietro - metro - fermata - gioiello

Come raggiungere San Pietro per l’Intronizzazione di Papa Leone XIV: bus, metro e viabilità il 18 maggio - Domenica 18 maggio, Piazza San Pietro ospiterà l'intronizzazione di papa Leone XIV, un evento di grande rilevanza.

FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO, L'ARCIVESCOVO SAVERIO CANNISTRA' HA RICEVUTO IL PALLIO DA PAPA LEONE XIV È il simbolo di un legame speciale con il Papa. Esprime la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, l’arcivescovo metro Vai su Facebook

Metro C, la nuova fermata San Pietro sarà un gioiello architettonico; Gualtieri e Salvini al cantiere Metro C Colosseo: Apre a febbraio 2025, sarà la più bella al mondo; Metro C, la nuova stazione gioiello della metro C di San Giovanni, fra resti romani e reperti del ‘900.

Iniziano i lavori per 4 nuove fermate della Metro C di Roma: “San Pietro la più profonda e scenografica” - La nuova tratta passerà sotto il fiume Tevere e collegherà la stazione Venezia con quella di Clodio/Mazzini attraverso quattro nuove fermate: Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano (con interconnessione ... Come scrive fanpage.it

Metro C:fermata Roma barocca, 2021 Fori - Notizie - Ansa.it - Le Olimpiadi 2024 potrebbero far 'allungare' la terza linea metropolitana fino a Farnesina. Riporta ansa.it