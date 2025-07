01 Distribution tutto quello che vedremo in sala | da Ludovica Rampoldi al ritorno di Nanni Moretti

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande cinema con 01 Distribution! Tra ritorni di registi iconici come Nanni Moretti e sorprendenti anteprime, il listino 2025/2026 promette emozioni senza confini, unendo autenticità italiana e appeal internazionale. Dalla comicità di Fabio De Luigi alle suggestioni di Tornatore, fino a protagonisti come Jude Law e Pino Daniele: una vera finestra sul futuro del cinema, pronta a conquistare sala dopo sala. È l’appuntamento imperdibile per gli appassionati che vogliono scoprire cosa ci riserva il grande schermo.

Il listino 20252026 dei film distribuiti da Rai Cinema: Fabio De Luigi e Tornatore, Pino Daniele, Rosa Ricci e Jude Law versione Putin. È l'appuntamento estivo per eccellenza. Sotto il sole bollente di Riccione, 01 Distribution ha rivelato e svelato l'offerta cinematografica 20252026 in occasione di Ciné. Un listino coerente con lo spirito di Rai Cinema, che punta all'identità e, ovviamente, all'internazionalità. Grandi autori, opere prime e l'importanza dei generi. Tra le produzioni italiane in arrivo, spicca Breve Storia d'Amore, diretto da Ludovica Rampoldi e interpretato da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 01 Distribution, tutto quello che vedremo in sala: da Ludovica Rampoldi al ritorno di Nanni Moretti

