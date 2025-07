Fair Play Menarini la 29 a edizione prende ufficialmente il via

La passione e l’etica sportiva si incontrano nella 29esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, un evento che celebra chi, con gesti autentici e scelte coraggiose, rende il vero spirito dello sport. In un mondo dove i record parlano, sono le azioni di fair play a scrivere la vera storia. E questa estate, il cuore dello sport batte più forte che mai, pronti a scoprire chi avrà il merito di ispirare tutti noi.

(Adnkronos) – Non bastano medaglie e record per entrare nella storia. Servono gesti, scelte e comportamenti che parlano più forte di ogni risultato. È con questo spirito che prende ufficialmente il via oggi la 29esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, uno dei momenti più attesi dell'estate sportiva italiana, dedicato a chi ha trasformato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: fair - play - menarini - edizione

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 16 maggio - Il 16 maggio, Roma ospiterà l’evento 'Lo sport a tutto campo' in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play e dei 30 anni del Fair Play in Italia.

Fair Play Menarini, Paganelli: “Grande emozione in attesa della 29esima edizione” https://siciliareport.it/sport/fair-play-menarini-paganelli-grande-emozione-in-attesa-della-29esima-edizione/… via @Sicilia_Report Vai su X

Fair Play Menarini, Paganelli: “Grande emozione in attesa della 29esima edizione”: (Adnkronos) – “C’è grandissima emozione perché la ventinovesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si avvicina al suo inizio con la serata di gala del 2 lu Vai su Facebook

Premio Internazionale Fair Play Menarini, la 29° edizione prende ufficialmente il via; Premio Fair Play Menarini. Al via la 29ª edizione, due giorni tra sport ed etica; Prende il via la 29esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

Fair Play Menarini, la 29/a edizione prende ufficialmente il via - E' uno dei momenti più attesi dell'estate sportiva italiana, dedicato a chi ha trasformato la propria carriera in una lezione di etica, lealtà e rispetto ... Riporta msn.com

Fair Play Menarini, da Tamberi a Figo i premiati 2025 - Torna il 2 e il 3 luglio, la prima sera con la tradizionale cena di gala a Firenze, la seconda a Fiesole con la ... ansa.it scrive