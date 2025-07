Ucraina | Kiev convoca incaricato d’affari Usa

In un gesto che sottolinea l'importanza strategica della partnership, l'Ucraina ha convocato l'incaricato d'affari degli Stati Uniti per discutere dell'assistenza militare e della cooperazione in difesa. Questa mossa riflette le delicate dinamiche geopolitiche in atto, soprattutto dopo gli recenti tagli agli aiuti armati annunciati da Washington. La scena internazionale si prepara a ulteriori sviluppi, con Kyiv che cerca di rafforzare i propri legami di supporto e sicurezza.

Milano, 2 lug. (LaPresse) – L’Ucraina ha convocato l’incaricato d’affari degli Stati Uniti. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Kiev, spiegando che “il tema principale della conversazione con il diplomatico americano è stato l’assistenza militare degli Stati Uniti e la cooperazione in materia di difesa tra i due Stati”. La mossa giunge dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato lo stop all’invio di alcuni armamenti a Kiev, fra cui missili di difesa aerea, a seguito di una revisione del Pentagono. “Mercoledì 2 luglio, su richiesta del ministro degli Esteri Andriy Sybiga, l’incaricato d’affari degli Stati Uniti in Ucraina, John Ginkel, è stato invitato al ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina”, ha fatto sapere il dicastero, precisando che “la vice ministra degli Esteri dell’Ucraina, Mariana Betsa, ha espresso gratitudine agli Stati Uniti per il sostegno fornito fin dall’inizio dell’invasione su larga scala da parte della Russia e ha sottolineato l’importanza fondamentale di continuare le consegne dei pacchetti di difesa precedentemente stanziati, con particolare attenzione al rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev convoca incaricato d’affari Usa

