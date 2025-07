Gama a Repubblica | Dispiace per l’addio di Cantore ma capisco la sua scelta Girelli capitano? Ha valori straordinari e trasmette entusiasmo Sull’Italia femminile all’Europeo…

Sara Gama, ex capitano della Juventus Women e simbolo dell’Italia femminile, torna a raccontarsi in un’intervista esclusiva a Repubblica. Con il suo entusiasmo contagioso e i valori che la contraddistinguono, Gama si prepara a vivere una nuova avventura televisiva alla Rai, portando tutta la passione e l’energia del calcio femminile. La sua testimonianza è un inno al talento e alla determinazione, elementi fondamentali per un futuro sempre più luminoso e riconosciuto.

Gama: «Dispiace per l’addio di Cantore, ma la capisco». Lunga intervista a Repubblica dell’ex capitano della Juventus Women e dell’Italia femminile. In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, è tornata a parlare Sara Gama. Dopo il ritiro, l’ex capitano della Juventus Women sarà fra i talent Rai per l’Europeo dell’ Italia femminile di Soncin. Le sue parole. TALENT PER LA RAI – «Un’avventura che mi emoziona. Racconterò al grande pubblico il nostro percorso». EX COMPAGNE – «Con queste ragazze ho condiviso tutto. Ci sentiamo sempre, con mille chat su WhatsApp. Siamo come sorelle, per noi è naturale stare assieme». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com