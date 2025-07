Pentathlon moderno | 20 mesi di sospensione al presidente Fipm Bittner

Il mondo del pentathlon moderno attraversa una fase turbolenta, con il tribunale federale che ha sancito una sospensione di 20 mesi per il presidente Fabrizio Bittner. Una decisione che scuote le fondamenta della FIPM e che solleva numerosi interrogativi sul futuro di questa disciplina. Come influenzerĂ questa vicenda la governance e la credibilitĂ del pentathlon in Italia? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Il tribunale federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha condannato il presidente della Fipm Fabrizio Bittner “alla sanzione della sospensione da ogni attivitĂ federale per mesi 20” per la “ritenuta responsabilitĂ disciplinare per la violazione degli artt. 9 co. 1 dello Statuto federale della FIPM, artt. 3, co. 1, 4 co. 1 e 5 del Regolamento di giustizia FIPM, Capitolo 1 Disposizioni generali, Capitolo 2 Spese di trasferta – art. 2.4 spese di rappresentanza, Allegato A), Disciplina carte di credito aziendali – Rendicontazione del regolamento rimborso e trasferte della Federazione italiana pentathlon moderno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pentathlon moderno: 20 mesi di sospensione al presidente Fipm Bittner

In questa notizia si parla di: fipm - pentathlon - moderno - mesi

Pentathlon moderno: 20 mesi di sospensione al presidente Fipm Bittner - LaPresse; Riflettori sul Campionato Italiano Senior: nel fine settimana appuntamento a Roma e Montelibretti; Nel weekend a Roma e Montelibretti il Campionato Italiano “Open” Assoluto.

Pentathlon moderno, procura Fipm chiude indagini su Bittner - MSN - Il presidente della Federazione Pentathlon moderno, Fabrizio Bittner, ... Da msn.com

Pentathlon moderno, ParaLaserRun protagonista a Pesaro - MSN - promuove dal 2023 grazie all'impegno costante di Adriana Fabbri, Consigliere Federale e Responsabile del settore Parapentathlon e membro della Commissione Para Pentathlon dell'Uipm ... Riporta msn.com