Ondata di caldo record le ordinanze delle regioni per proteggere i lavoratori

Con l'ondata di caldo record che imperversa sull’Italia, le regioni corrono ai ripari, adottando misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Lazio e Calabria sono state pionieri, anticipando il picco estivo con ordinanze anti-caldo già a giugno. Un esempio di come la prevenzione possa fare la differenza in tempi di emergenza climatica. Ecco tutte le iniziative adottate e cosa significano per la sicurezza sul lavoro...

Con l' ondata di caldo anomalo che in questi giorni sta attanagliando l'Italia, diverse Regioni si sono mobilitate per prevenire gli effetti dell'afa e dell'eccessiva esposizione al sole, imponendo lo stop ai lavori all'aperto nelle ore centrali delle giornate. Lazio e Calabria sono state apripista e, già all'inizio di giugno, avevano emesso ordinanze anti-caldo vietando le attività lavorative sotto il sole nelle ore più calde.

