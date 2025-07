La Roma ora può comprare | Wesley O’Riley e Lucumì i nomi caldi per Gasperini

sguardo deciso e ambizioso, pronto a rinforzare la rosa con alcuni dei nomi più caldi del momento. La Roma si prepara a fare il grande salto, puntando su Wesley, Riley e Lucumì per scrivere un nuovo capitolo di successi. L’attesa è terminata: ora il mercato è aperto e le opportunità sono a portata di mano.

L'attesa è finita. Terminate le cessioni necessarie per rientrare nei parametri UEFA, la Roma può finalmente affacciarsi con decisione sul mercato in entrata. L'aria che si respira a Trigoria è quella di un inizio, di un cantiere che ha già individuato le aree da ricostruire e i nomi su cui puntare. Dopo settimane passate a dover fare i conti con gli obblighi finanziari, ora il club giallorosso può permettersi di guardare avanti. E lo fa con un obiettivo ben chiaro: accontentare Gasperini prima del ritiro. Un terzino, una mezz'ala, un centrale: le tre priorità della Roma. Il piano tecnico tracciato da Gian Piero Gasperini e condiviso con Massara è chiaro: servono rinforzi in tre ruoli chiave per dare equilibrio e profondità a una rosa che ha cambiato pelle.

