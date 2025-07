Il Dalai Lama annuncia il futuro della sua successione La Cina si oppone | Serve l’approvazione di Pechino

del Tibet solleva un tema cruciale: chi succederà al Dalai Lama? Mentre il leader spirituale annuncia la sua intenzione di garantire la continuità della sua guida anche dopo la morte, la Cina si oppone, rivendicando il diritto di approvare il successore. Una sfida che mette in discussione tradizioni, sovranità e diplomazia internazionale, alimentando nuove tensioni in una regione già fragile. La questione tibetana si avvia verso un nuovo capitolo, con implicazioni profonde per tutto il mondo.

Il Dalai Lama ha annunciato ufficialmente l’intenzione di garantire la continuità della sua figura spirituale anche dopo la sua morte, suscitando l’immediata reazione della Cina, che rivendica il diritto di intervenire nella scelta del suo successore. Una nuova tensione, quindi, si accende intorno alla questione tibetana, da decenni al centro di un delicato equilibrio tra fede, identità e geopolitica. Nel giorno del suo 90° compleanno, la guida spirituale del popolo tibetano – in esilio dal 1959 a McLeod Ganj, in India – ha reso pubblica una dichiarazione in cui conferma che, alla sua morte, sarà nominato un successore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Dalai Lama annuncia il futuro della sua successione. La Cina si oppone: “Serve l’approvazione di Pechino”

