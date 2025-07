Lorenzo Musetti è il nuovo brand ambassador di Bottega Veneta

Bottega Veneta accoglie con entusiasmo Lorenzo Musetti, il talento toscano che sta conquistando il mondo del tennis. Con il suo carisma e la sua determinazione, Musetti rappresenta alla perfezione l’eleganza e la passione della maison veneta. Numero 6 del ranking ATP nel 2025, è pronto a portare la sua energia anche nel mondo del lusso, rafforzando il legame tra sport e stile. Per il marchio, questa collaborazione segna un nuovo capitolo di prestigio e innovazione.

Bottega Veneta accoglie nella sua famiglia un nuovo membro. Infatti, Lorenzo Musetti sarà il nuovo brand ambassador della maison: il tennista toscano, numero 6 del ranking ATP in singolare nel 2025, è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del panorama tennistico. È il tennista Lorenzo Musetti il nuovo brand ambassador di Bottega Veneta. Lo ha annunciato il marchio vicentino, parte del gruppo del lusso francese Kering. Per il gruppo, poi è periodo di cambiamenti: da circa 6 mesi ha fatto il suo ingresso una nuova direttrice creativa, l'inglese Louise Trotter. L'annuncio di Bottega Veneta è il sequel della partecipazione di Musetti alla recente campagna "Craft is our Language".

