Milano scippatori in azione | arriva la polizia locale finisce male

Milano ancora sotto choc per un tentato scippo nella metro, dove un anziano di 84 anni ha messo a dura prova i malviventi. Dopo l'aggressione nelle scale di Cordusio, i due ladri romeni di 39 e 24 anni sono stati intercettati dalla polizia locale, ma le conseguenze sono state imprevedibili. Una vicenda che mette in luce la tensione continua tra criminalità e sicurezza urbana, dimostrando che anche i più fragili possono opporsi con coraggio.

Ennesimo furto, questa volta solo tentato, nei mezzanini della metropolitana di Milano: la vittima, come spesso capita, è un uomo anziano di 84 anni, che però si è dimostrato un osso più duro del previsto per gli scippatori. Dopo essere stato aggredito da due borseggiatori mentre scendeva le scale della stazione M1 di Cordusio, nella tarda mattinata dello scorso lunedì, 30 giugno. I due ladri, entrambi cittadini romeni di 39 e 24 anni, hanno cercato di sfilargli il portafogli dalla tasca, pensando di poter approfittare della sua età e del momento di distrazione. Ma l’anziano, accorgendosi del gesto, ha reagito prontamente e ha chiesto aiuto a gran voce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, scippatori in azione: arriva la polizia locale, finisce male

