Ferrari Vasseur torna in pista a Silverstone | Sfruttiamo lo slancio positivo

Ferrari Vasseur torna in pista a Silverstone, pronti a sfruttare lo slancio positivo per conquistare nuove vittorie. Dopo l’assenza in Austria per motivi personali, il team si riaffaccia con determinazione, mentre Hamilton ricorda le emozioni di questa storica pista: “Ho scritto tante pagine bellissime della mia storia qui”. L’adrenalina è alle stelle: il weekend promette scintille e grande spettacolo.

Il team principal della Ferrari aveva saltato la gara in Austria per motivi personali. Hamilton: "Ho scritto tante pagine bellissime della mia storia su questa pista".

