Lovin’ You l’album di Richard Ashcroft dal 3 ottobre

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile: Richard Ashcroft torna con il suo settimo album solista, "Lovin’ You", in uscita il 3 ottobre 2025. Dopo anni di attesa, l’iconico artista britannico svela nuovi brani inediti e si prepara a conquistare gli stadi come special guest degli Oasis nel tour più atteso dell’anno. Un ritorno che promette di emozionare i fan di lunga data e nuovi ascoltatori.

Mentre si prepara a intraprendere il più grande tour dell’anno negli stadi come special guest degli Oasis, Richard Ashcroft annuncia oggi, mercoledì 2 luglio, l’uscita del suo nuovo album “Lovin’ You”, prevista per il 3 ottobre 2025 e distribuito da Virgin Music Group. Si tratta del suo settimo album solista, il primo con brani inediti dal 2018 – anno di uscita di “Natural Rebel” – che segue la raccolta acustica del 2021 “Acoustic Hymns, Vol. 1”. L’album si apre con il primo singolo “Lover” – uscito lo scorso maggio – e rielabora il classico “Love And Affection” di Joan Armatrading, che ha elogiato l’arrangiamento di Ashcroft dicendo: “I love how he’s used my song and I love his song. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Lovin’ You”, l’album di Richard Ashcroft dal 3 ottobre

In questa notizia si parla di: richard - ashcroft - lovin - album

Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, torna con il nuovo singolo “Lover” - Richard Ashcroft, già leader dei Verve, torna sulla scena con il nuovo singolo “Lover”, distribuito da Virgin Music Group.

Richard Ashcroft: annunciato il nuovo album di inediti Lovin' You. Tutti i dettagli; Richard Ashcroft annuncia il suo nuovo album Lovin’ you; RICHARD ASHCROFT: il nuovo bravo Lover.

Richard Ashcroft annuncia il suo nuovo album "Lovin’ you" - In attesa di esibirsi come special guest degli Oasis, l'ex Verve svela un nuovo lavoro per ottobre ... Da rockol.it

“Lovin’ You”, l’album di Richard Ashcroft dal 3 ottobre - Mentre si prepara a intraprendere il più grande tour dell'anno negli stadi come special guest degli Oasis, Richard Ashcroft annuncia oggi, mercoledì 2 ... Scrive lopinionista.it