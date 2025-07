Carceri bollenti Gianni Alemanno da Rebibbia | La politica dorme con l’aria condizionata Qui si muore due volte

In un'Italia dove le carceri sono bollenti e il silenzio della politica si fa assordante, Gianni Alemanno denuncia un sistema che dimentica i detenuti. Sul suo Diario di cella, l’ex ministro e sindaco di Roma descrive un quadro che rischia di sfociare in violazioni dei diritti umani. La domanda è: quanto ancora dobbiamo attendere prima che si faccia qualcosa per riformare un modello ormai insostenibile?

"La politica dorme (con l'aria condizionata) e si dimentica delle carceri sovraffollate e surriscaldate. Aspettando indifferentemente che la Corte europea dei Diritti dell'uomo sanzioni l'Italia per trattamento inumano e tortura delle persone detenute". Ha scritto così sul suo Diario di cella Gianni Alemanno, già parlamentare, Ministro e sindaco di Roma. Alemanno è attualmente recluso nel braccio G8 del carcere di Roma Rebibbia. Qui sta scontando una condanna a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze illecite.

